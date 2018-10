Con il volto coperto e armato mette a segno una rapina in tabaccheria

Con il volto coperto da una calzamaglia e impugnando qualcosa di acuminato, un rapinatore solitario è entrato in azione ed ha colpito la tabaccheria di via Fasci Siciliani a Canicattì. Il malvivente è riuscito a portare via circa mille euro: l'incasso del pomeriggio.

Scattato l'allarme, sul posto si sono portati i carabinieri del Norm della compagnia di Canicattì che hanno avviato le indagini. Non è chiaro - non ha saputo esserlo il gestore della tabaccheria - che cosa il criminale avesse in mano, quale fosse l'arma utilizzata: forse un taglierino ma potrebbe trattarsi anche di un cacciavite o della punta di qualche cosa.

I filmati delle telecamere dei sistemi di videosorveglianza privata e pubblica presenti in zona potrebbero essere decisivi per individuare il presunto responsabile della rapina. I carabinieri si stanno già muovendo per acquisirli.