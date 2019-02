Sbagliati tempi e modi di conferimento dei rifiuti, 11 multe

Undici contravvenzioni sono state elevate dai volontari della Guardia nazionale ambientale ad altrettanti cittadini che non hanno rispettato i tempi e modi di conferimento dei rifiuti a Canicattì. A darne notizia, sui social, è stato il sindaco Ettore Di Ventura. Il sindaco parla di 11 contravvenzioni che si aggiungerebbero a quelle già contestate nelle scorse settimana ed anche in quest’ultimo fine settimana.

"In maniera categorica – scrive il sindaco- è vietato disfarsi dei rifiuti nella giornata di sabato". I controlli a debita distanza sono stati effettuati in via Nazionale e nella zona adiacente la chiesa di Maria Ausiliatrice ma anche in via Capitano Ippolito ed in altri punti dove sono presenti cassonetti per la raccolta dei rifiuti.