Da lunedì rivoluzione per il protocollo generale del Comune

Il sindaco Ettore Di Ventura, informa che dall’8 luglio parte il servizio di protocollo unico in entrata.

I cittadini che devono presentare delle istanze indirizzate all’Amministrazione e/o alle varie Direzioni, dovranno recarsi all’Ufficio Protocollo Generale, sito al piano terra del Palazzo di Città in Corso Umberto I n°.59.

Per i mesi di luglio e agosto, in considerazione che è in vigore l’orario estivo, l’orario di ricevimento al pubblico va dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:30.

Dal mese di settembre, invece, col ripristino dell’orario invernale, l’Ufficio Protocollo Generale sarà aperto al pubblico anche nei pomeriggi di martedì e giovedì.

Si ricorda che l’indirizzo PEC istituzionale è protocollo@pec.comune.canicatti.ag.it

“Nella prospettiva di rendere più organica l’organizzazione dell’Ente – dichiara il sindaco – si sta cercando di semplificare l’iter amministrativo e di venire incontro alle esigenze dei cittadini a partire dalla protocollazione in entrata. Accorpare il servizio di protocollazione in entrata di tutte le Direzioni nell’unica sede centrale di Corso Umberto agevolerà sicuramente tutti gli utenti, ma soprattutto gli anziani e tutti coloro che sono sforniti di mezzi di locomozione”.