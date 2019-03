La proprietaria dell'abitazione è morta, i ladri "traslocano" tutti gli arredi

La proprietaria dell'abitazione è venuta a mancare da qualche tempo. I ladri si sono "occupati" delle operazioni di "trasloco" di tutti gli arredi. L'audace furto - realizzato certamente con un mezzo pesante - è stato messo a segno a ridosso della via Tenente Minniti. Lo riporta oggi il Giornale di Sicilia. A fare la scoperta sono stati gli eredi che hanno trovato la porta forzata ma chiusa e all'interno il vuoto assoluto.

I ladri hanno avuto tutto il tempo non solo per smontare i mobili ma pure per caricarli sul mezzo usato per il trasporto. Non si trattava di mobilio pregiato.