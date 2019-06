Arriva la Ztl in piazza Dante da venerdì 14 a domenica 16 giugno

Zona a traffico limitato in piazza Dante, via alla sperimentazione. In seguito ad una richiesta formalizzata dal presidente del Comitato all'Amministrazione comunale, con la quale si propone appunto di la realizzazione di un’area pedonale nella suddetta piazza e in via Cattaneo nei giorni di venerdì, sabato e domenica, nonché nei giorni infrasettimanali festivi, visto che in quei giorni la zona è particolarmente frequentata dai giovani, si è stabilito di trasformare la zona in una Ztl.

"A tal proposito in fase sperimentale - dice una nota del Comune -, dal 14 al 16 giugno dalle 20 alle 2 del giorno successivo è istituita la zona a traffico limitato in piazza Dante e in via Cattaneo (nel tratto compreso tra piazza Dante e corso Garibaldi). Sarà, pertanto, sospesa la circolazione veicolare in tutte le vie che si immettono in piazza Dante: via Cattaneo (tratto compreso tra piazza Dante e corso Garibaldi), via Manara, via Perez (tratto compreso tra piazza Dante e via Milano), via Goito e via Calatafimi".