Parchi, giardini e aree comunali: il sindaco Ventura conferma le chiusure

Aree, ville e parchi per i bambini: il sindaco di Canicattì proroga - fino a nuove disposizioni - le chiusure. Il primo cittadino fa sapere che "è stata disposta la proroga immediata e fino a nuove disposizioni del divieto riguardante la circolazione pedonale, veicolare nonché la sosta e lo stazionamento nell’area artigianale, villa comunale, parco Pertini, parco Robinson, parco via Costituzione, villa Perosi. I trasgressori - ricordano dal Comune - verranno puniti. Le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sono diversi, però, i canicattinesi contrariati. "Sindaco - commentano i cittadini - come faremo? I nostri figli sono chiusi in casa da due mesi".