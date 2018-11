Telefonate anonime mute o ricche di insulti, denunciato il 55enne molestatore

Per alcune settimane, a qualsiasi ora del giorno e della notte, ha ricevuto una raffica di telefonate anonime sul cellulare. Molte, delle chiamate, erano mute. Altre, dal tenore altamente offensivo: farcite di parolacce e insulti. Ad un certo punto, il canicattinese vittima delle molestie telefoniche non ce l'ha fatta più e si è rivolto al commissariato. Il sessantenne canicattinese ha raccontato ogni dettaglio del "tormento" che stava vivendo. E i poliziotti del commissariato hanno subito avviato le indagini. Sono stati acquisiti i tabulati telefonici e tutto è stato accuratamente passato in rassegna.

Un'attività investigativa che ha permesso di identificare l'uomo che chiamava con insistenza il sessantenne canicattinese. Si tratterebbe di un cinquantenne residente in un'altra provincia che è stato, nelle ultime ore, denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. L'ipotesi di reato contestata è molestie telefoniche.

Il motivo - o movente - di tutte quelle telefonate anonime, trasformatesi appunto in molestie, non è chiaro. I poliziotti stanno ancora cercando di capire se fra i due vi erano o meno rapporti di conoscenza.