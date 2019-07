Finge malore per evitare il controllo, Finanza sequestra merce contraffatta

Avrebbe finto di stare male, ed è finita al pronto soccorso dell'ospedale "Barone Lombardo", per evitare il controllo volto a contrastare la merce contraffatta della Guardia di finanza. E' accaduto tutto, secondo quanto riporta oggi il Giornale di Sicilia, in viale Giudice Antonino Saetta ad un posto di controllo delle Fiamme gialle. I finanzieri hanno fermato una station wagon, con a bordo una coppia di senegalesi, per un controllo. La donna, che era a bordo dell'auto, appena iniziate le verifiche, ha finto di accusare un malore e di avere una crisi nervosa dando poi in escandescenze. I finanzieri cercando di prestare aiuto alla donna e nell'impossibilità di calmarla hanno chiesto l'intervento del personale del 118 che con un'autoambulanza ha provveduto a trasportarla al pronto soccorso. Dopo i primi controlli i sanitari hanno compreso che si trattava di una simulazione e dopo tutti gli accertamenti hanno dimesso la donna.

I finanzieri hanno accertato che sull'auto c'erano, tra le altre cose, anche un centinaio di borse da donna con marchi mendaci e altra merce contraffatta. Tutto è stato sequestrato.