“Generazioni in salute”, due appuntamenti per contrastare la ludopatia

A Canicattì due tappe del progetto “Generazioni in salute” sul contrasto alla ludopatia. L’entrata in vigore del regolamento comunale volto a prevenire e contrastare il fenomeno della ludopatia, nonché l’indagine sul gioco d’azzardo recentemente pubblicata da il Sole 24 ore, che per i 35.766 residenti del comune di Canicattì ha visto una puntata media di 449,18 euro ad individuo nei soli primi sei mesi del 2017, hanno spinto Federconsumatori a dare il proprio contributo per fronteggiare questa vera piaga sociale.

Pertanto, dopo Sciacca e Ribera, farà tappa a Canicattì il progetto nazionale itinerante promosso da Federconsumatori, dal nome “Generazioni in salute, questione di stili di vita”, e indirizzato agli over 65. Si tratta di un’interessante occasione per approfondire e comprendere temi delicati, nel caso specifico la ludopatia, ma anche per promuovere un corretto stile di vita.

Le dipendenze, infatti, sono tra i fattori principali di rischio per la salute fisica e psichica dell’individuo. Si tratta di fenomeni che si sviluppano a partire da contesti e problematiche di varia natura e che pertanto coinvolgono segmenti di popolazione con differenti caratteristiche anche di reddito.

Il primo incontro del progetto “Generazioni in Salute”, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, coinvolgerà l’Auser Cgil di Canicattì e si terrà lunedì 10 febbraio alle ore 16:30 presso i locali del Centro Sociale di contrada Bastianella, il secondo interesserà l’Unitre e si svolgerà mercoledì 12 febbraio alle ore 16:30 presso Palazzo Stella