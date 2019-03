Si allontana per comprare la frutta, torna e trova i ladri in casa

Si allontana di poche decine di metri da casa per acquistare della acquistare della frutta da un ambulante e al suo ritorno trova nel suo appartamento due giovani.

La storia è raccontata dal Giornale di Sicilia in edicola oggi. Il fatto sarebbe accaduto in viale della Vittoria, nei pressi della villa comunale. Vittima di questa brutta vicenda è una donna che vive da sola. Il portone di ingresso dello stabile era socchiuso, perché la bancarella da cui avrebbe dovuto acquistare sostava proprio davanti casa sua. In pochi minuti i due giovani si sarebbero infilati nell'appartamento, ma, all'arrivo della donna - accompagnata dal venditore ambulante - si sarebbero dati alla fuga.