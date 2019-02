Misterioso incendio di auto, operaia 37enne nel mirino?

Fiat Cinquecento in fiamme in via Trocadero a Canicattì. E' accaduto nella tarda serata di ieri, mentre la macchina era normalmente posteggiata lungo il ciglio del marciapiede. Sul posto, una volta incamerato l'allarme, si sono precipitati i vigili del fuoco del distaccamento cittadino e i poliziotti del commissariato.

I pompieri, idranti alla mano, hanno cercato di salvare il salvabile. L'utilitaria è risultata essere intestata ad una trentasettenne operaia canicattinese. Le cause della fiammata iniziale non sono risultate essere immediatamente chiare. I poliziotti del commissariato di Canicattì, pertanto, hanno subito avviato le indagini. L'ipotesi investigativa privilegiata è quella di un incendio doloso. Spetterà però agli accertamenti - che per i poliziotti sono naturalmente ancora in fase iniziale - fare chiarezza e stabilire cosa sia accaduto. E' stata già sentita la trentasettenne, proprietaria della macchina.