Hanno incendiato le aule dell'asilo, istituto inagibile: disposta chiusura

Il sindaco di Canicattì Ettore Di Ventura ha chiuso l'asilo del plesso Sandro Pertini di via San Domenico. Il sopralluogo dei giorni scorsi, seguito all'incendio doloso del 20 febbraio, ha sentenziato che i locali non potranno continuare a svolgere la loro funzione. Due le motivazioni: il primo di carattere strutturale cui si dovrà mettere riparo con un intervento di ristrutturazione; l'altro legato alla non salubrità di gran parte dei locali invasi dalla fuliggine provocata dal rogo appiccato solo in un paio di aule. Lo riporta oggi il Giornale di Sicilia. L'intervento non sarà di lieve entità come pure si era prefigurato visto che i genitori dei bambini, il personale assieme agli insegnanti ed alla dirigente si erano messi al lavoro subito dopo il sopralluogo delle forze dell'ordine per ripulire il materiale didattico ed anche le aule pensando che una semplice tinteggiatura sarebbe stata sufficiente.

Secondo i tecnici comunali sarebbero necessari interventi di manutenzione straordinaria e strutturale nelle aule dove sono stati appiccati i roghi mentre in tutti gli altri locali limitrofi sono necessari radicali interventi di sanificazione e bonifica che richiedono più giorni. Sulla scorta della relazione tecnica quindi al sindaco non è rimasto altro che adottare un'ordinanza di chiusura temporanea dell'edificio scolastico adibito a scuola materna per garantire la sicurezza e l'incolumità degli alunni e del personale. La scuola è stata considerata temporaneamente inagibile.