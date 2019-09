Non c'è pace per la "Pertini": dopo l'incendio arrivano pure i ladri

Hanno portato via apparecchiature informatiche. Mentre i lavori alla scuola dell'infanzia Sandro Pertini di Canicattì sono ancora in corso, dopo che lo scorso marzo vennero incendiate alcune aule, nella notte fra martedì e mercoledì, qualcuno è riuscito - dopo aver rotto i vetri delle finestre - ad intrufolarsi e a mettere a segno il furto. E' stata informata, secondo quanto riporta oggi il quotidiano La Sicilia, la dirigente scolastica Giuseppina Cartella e nelle prossime ore dovrebbe essere formalizzata una denuncia, a carico di ignoti, alle forze dell'ordine. Nei mesi scorsi, dopo l'incendio delle aule, s'era parlato di dotare la scuola di un impianto di video sorveglianza, ma ad oggi non è stato installato ancora nulla.