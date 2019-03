Spariscono i mastelli stracolmi di rifiuti: raffica di furti in città

Decine di mastelli, che erano stati lasciati nella notte davanti le abitazioni nell'attesa di essere svuotati dagli operatori ecologici, sono stati rubati. Alcuni sono stati portati via con tutti i rifiuti che contenevano.

I canicattinesi, vittime del furto, non hanno potuto far altro che segnalare agli addetti al servizio e agli amministratori comunali la razzia subita. Dovranno, naturalmente, formalizzare denuncia - contro ignoti - alle forze dell'ordine. I mastelli hanno un codice identificativo personale e in caso di ritrovamento non potrà che scattare la denuncia per ricettazione.