Banda di ladri s'intrufola nella farmacia comunale: arraffati mille euro

Scatta l'allarme antintrusione e accorrono la ditta privata di vigilantes e le forze dell'ordine. I malviventi, però, in una manciata di minuti, sono riusciti a portare a segno il colpo arraffando circa mille euro. Il furto, nella notte fra sabato e domenica, è stato messo a segno all'interno della farmacia comunale di Canicattì.

I ladri sarebbero entrati dopo aver forzato una delle aperture laterali. La cosa più strana è che nessuno nel cuore della notte si sia insospettito per i rumori provocati dalla forzatura della porta laterale. La farmacia comunale ha un capillare sistema di videosorveglianza. Così come non mancano le telecamere - secondo quanto riporta oggi il Giornale di Sicilia - nella zona di via Carlo Alberto dove si trova la farmacia e nelle strade limitrofe.