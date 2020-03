Coronavirus, gli insegnanti a fianco dei bisognosi: promossa colletta alimentare

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

È proprio una meravigliosa gara di solidarietà quella che si sta vivendo in Città, dove gli unici beneficiari sono le famiglie bisognose.

Anche l’UCIIM scende in campo a fianco delle numerose associazioni e volontari che si stanno spendendo per dare sollievo ai cittadini meno abbienti.

Attraverso la voce della sua presidente, Marilena Giglia, la sezione UCIIM di Canicattì intende promuovere una raccolta alimentare come gesto di solidarietà per i più bisognosi.

“Chi vuole, può lasciare dietro la porta della sacrestia della Chiesa Sacra Famiglia la spesa che desidera donare. Il nostro consulente ecclesiastico Don Blaise, si occuperà della raccolta.

Si prega di lasciare gli alimenti solo la mattina.

Vi chiedo di condividere con tutti i Vs. contatti.

CI SALVIAMO TUTTI, SE TUTTI PENSIAMO A TUTTI ❤”

Un altro nobile gesto a beneficio della parte più fragile della nostra Comunità.

Restate tutti a casa