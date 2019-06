Rifiuti, è braccio di ferro tra Comune e ditte Sea eIseda

E' braccio di ferro tra l'Amministrazione comunale di Canicattì e le ditte che si occupano della raccolta e lo smaltimento dei rifiuti utilizzando l'area dell'ex Foro Boario. Lo racconta l'edizione ordierna del Giornale di Sicilia.

Il Municipio, infatti, sarebbe pronto a defalcare dagli acconti i servizi non prestati dalle imprese. "In queste ore - dice il quotidiano palermitano - dovrebbe essere reso noto il contenuto di un provvedimento, molto probabilmente una determinazione dirigenziale adottato dal funzionario in prorogatio Angela Carrubba, con cui si mette nero su bianco quanto l'amministrazione comunale ritiene di non aver ricevuto in servizi previsti dal contratto-capitolato d'oneri".

Il raggruppamento Sea-Iseda, invece, accusa il Comune di non essere stato capace di reprimere il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti e di non aver fornito alle ditte, tra le altre cose, le aree in cui realizzare le isole ecologiche.