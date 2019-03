Maxi decreto ingiuntivo per il Comune: ci sono da pagare oltre 900mila euro

Le già fragili casse del Comune di Canicattì hanno subito una nuova "mazzata". All'amministrazione comunale è stato infatti notificato un decreto ingiuntivo di circa 900 mila euro per conto della società "Omnia srl", che si è occupata per il Comune in passato del servizio di rifiuti solidi ingombranti. A riportare la notizia è il Giornale di Sicilia in edicola oggi.

Il Municipio, dal canto suo, sta verificando la consistenza del debito, in modo da comprendere da cosa è stato originato e agire di conseguenza.