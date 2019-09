Raccolta differenziata, nuove postazioni per la consegna dei mastelli

E' ripresa questa mattina alle 9, la consegna dei kit per la raccolta differenziata a Canicattì. Il personale delle ditte Sea ed Iseda, di concerto con l'amministrazione comunale, hanno allestito nuove postazioni per la consegna del materiale ai cittadini che ne faranno richiesta, all'interno dei locali della Badia in via Mariano Stabile. Chi deve ritirare il kit, dovrà arrivare alla Badia con la fotocopia del documento di identità dell'intestatario della Tari. Gli uffici saranno aperti dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 18. Il sabato, gli impiegati saranno a disposizione dell'utenza dalle 9 alle 13.30.