Poco personale in servizio al cimitero, servizi al collasso

Servizi cimiteriali al collasso. L'organico è esiguo rispetto a quello necessario per svolgere in sicurezza i servizi di routine come le tumulazioni. Raffrontato con le previsioni della pianta organica c'è da restare - scrive oggi il Giornale di Sicilia - di stucco. Una volta al cimitero comunale tra affossatori, necrofori, operai, amministrativi e sorveglianti era a doppia cifra. Ormai non è così e spesso il personale è costretto a restare in servizio ben oltre le ore previste dal contratto, rinunciare a riposi e rinviare a tempi migliori le ferie. Lunedì scorso in città ci sono stati sette funerali il che ha significato per il personale procedere ad altrettante tumulazioni e dovendo quindi rinviare le estumulazioni richieste per i motivi più diversi.