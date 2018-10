Nuovo sequestro per il centro comunale di raccolta rifiuti, c'è un indagato

I poliziotti del commissariato di Canicattì hanno eseguito il decreto - del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Agrigento - che ha disposto il sequestro preventivo dell'area ex centro di raccolta comunale, già sequestrata all'inizio del mese. Il Gip, su richiesta del pubblico ministero, ha, di fatto, trasformato il precedente sequestro in preventivo. Una persona risulta essere stata iscritta nel registro degli indagati: si tratta di un funzionario del Municipio.

L'area sottoposta a misura cautelare reale è stata affidata - sempre dalla polizia di Stato, in esecuzione del decreto del Gip, - al precedente custode. Il provvedimento è stato notificato anche all'indagato. All'inizio del mese, i poliziotti del commissariato di Canicattì sequestrarono l'intera struttura: il centro comunale di raccolta e stoccaggio dei rifiuti differenziati in contrada Calandra. Poi, qualche giorno dopo, sviluppando l'inchiesta avviata, acquisirono la documentazione in possesso del funzionario referente del servizio di Igiene ambientale.

L'inchiesta - per inquinamento ambientale - non è più, dunque, e già da alcuni giorni, contro ignoti. "Abbiamo piena fiducia nell’operato della magistratura cui stiamo prestando la massima collaborazione" - ha dichiarato, nei giorni scorsi, il sindaco di Canicattì Ettore Di Ventura.