Cantieri di Servizio, Canicattì tra i comuni che avranno accesso ai fondi

"La nostra Città, a seguito della manifestazione d'interesse sottoscritta il 12 luglio scorso, è rientrata tra i 52 Comuni che in Sicilia usufruiranno del piano di riparto delle economie per i cantieri di servizi, finanziato e promosso dall'Assessorato Regionale alla Famiglia, alle Politiche Sociali e del Lavoro. Ne dà notizia l'assessore alle Politiche Sociali, Antonio

Giardina. Un'altra iniziativa che dimostra quanto l'amministrazione comunale sia particolarmente attenta al miglioramento delle condizioni socio economiche della nostra comunità, assicurando una momentanea possibilità di lavoro ai concittadini che, avendone diritto, saranno inseriti in progetti mirati".