Misure anticrisi da Covid: c'è tempo fino al 5 giugno per chiedere i buoni spesa

E' stato posticipato al prossimo 5 giugno 2020 il termine per la presentazione delle domande per i buoni spesa. Potranno presentare domanda i cittadini residenti a Canicattì che versano in condizioni di disagio economico, prioritariamente a mezzo mail (indirizzo: solidarietasociale@comune.canicatti.ag.it) o, in caso di estrema difficoltà all’Ufficio Servizi sociali, previa prenotazione telefonica chiamando i numeri 0922/734505 o 0922/734310.

Per ulteriori informazioni è comunque possibile consultare il sito istituzionale al link http://www.comune.canicatti.ag.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT

/IDPagina/4698

