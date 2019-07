A fuoco cassonetti in contrada Calandra, c'è dietro un disegno organizzato?

Ignoti hanno appiccato un incendio ai cassonetti posizionati in contrada Calandra. I fatti, raccontati dall'edizione odierna del Giornale di Sicilia sarebbero avvenuti tra domenica e lunedì. Si tratta della seconda volta in pochi giorni che un rogo interessa aree di raccolta dei rifiuti: era già sucesso sabato scorso al centro raccolta rifiuti sequestrato dall'autorità giudiziaria dall'agosto dello scorso anno per sospette violazioni.

Sono stati danneggiati alcuni di questi contenitori, il cui rogo ha sollevato una densa colonna di fumo nero gravemente nocivo. Il gesto, sottolinea il giornale palermitano, appare premeditato. Quale lo scopo di questa sorta di "strategia della tensione" messa in campo?