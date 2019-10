"Progetto ambiente", via allo spazzamento del centro cittadino

Via al "Progetto ambiente": sei disoccupati, con il sistema delle borse lavoro si occuperanno di garantire il servizio di spazzamento e raccolta dei rifiuti abbandonati lungo le strade cittadine.

I cittadini e le cittadine saranno impegnati per un totale di 20 ore settimanali, le attività na Oltreponte e in piazza Caduti d Nassiriya. "l progetto è in fase sperimentale - commenta l'assessore Giardina - se porterà i risultati sperati lo si potrebbe replicare già dai prossimi mesi di gennaio-febbraio".