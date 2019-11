Dieci i beni confiscati consegnati al Comune, ecco quali sono

Al Comune di Canicattì sono stati consegnati - ieri mattina, in Prefettura ad Agrigento, - 10 dei beni confiscati alla mafia. Nello specifico, si tratta di due terreni agricoli in contrada Giacchetto Palilla, un box garage autorimessa posto auto in via Senatore Gangitano, un appartamento in condominio ubicato nella stessa via, 2 pro-quote di magazzino di deposito in via Nola, 2 pro-quote di magazzino di deposito sempre in via Nola, 2 pro-quote di magazzino di deposito in via Di Vittorio.

Questi beni si vanno ad aggiungere a quelli che sono già stati assegnati negli anni precedenti e su cui l’amministrazione comunale e la posizione organizzativa che ha le relative competenze si stanno già attivando.