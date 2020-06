Centri estivi per bambini, c'è l'avviso pubblico per organizzarli

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Gli assessori alla Cultura, sport e associazionismo, Angelo Cuva, e alle Politiche Sociali e alla Famiglia informano che mercoledì scorso, 15 giugno, è stato approvato con D.G.M. n°. 108/2020, l’avviso pubblico finalizzato all'individuazione di gestori di scuole paritarie -ludoteche - associazioni interessati all'eventuale organizzazione di centri estivi per bimbi e ragazzi da 0 a17 anni. BIANCOROSSO 2020

L’intento è quello di restituire a bambini e adolescenti il diritto alla socialità ed al gioco anche oltre il contesto familiare attraverso la partecipazione al Centro Estivo, un servizio educativo, ludico, sportivo e culturale rivolto a bambini e ragazzi di età compresa tra 0 e 17 anni che sarà attivo nel periodo estivo, a chiusura delle scuole.

Il programma sarà finalizzato al raggiungimento del giusto equilibrio tra esperienze ludiche, animazioni, laboratori espressivi, uscite sul territorio ed attività sportive, in modo tale da essere oltre che un servizio reso alle famiglie, nuove occasioni per i ragazzi di impegnare il tempo libero in attività di progettazione, costruzione, esplorazione e ricerca, favorendo esperienze in campo pittorico, motorio/sportivo, espressivo, ludico, ambientale nonché favorendo la socializzazione, la relazione e l’integrazione con altri bambini e ragazzi. Varie le tematiche delle attività che potranno spaziare fra cultura, arte, fantasia, scienza, ambiente, natura, sport, etc.

La realizzazione dei progetti presentati è subordinata alle indicazioni del Governo/Regione in merito alla possibilità/tempistica di svolgimento dei Centri Estivi e al rispetto delle conseguenti Linee Guida.

I soggetti organizzatori interessati potranno presentare la propria candidatura e il progetto - utilizzando la modulistica specifica entro la data del 24 GIUGNO 2020 scrivendo all'indirizzo di posta elettronica certificata: pubblicaistruzione@pec.comune.canicatti.ag.it

In alternativa (per coloro che possiedono solo una casella di posta ordinaria) è possibile scrivere all'indirizzo email: a.pullara@comune.canicatti.ag.it

I progetti pervenuti che otterranno valutazioni positive di corrispondenza alle finalità e di congruità economica potranno essere inseriti nel programma BIANCOROSSO 2020.

L'inserimento nel programma garantisce ai gestori la prerogativa di richiedere al Comune lo storno/liquidazione in proprio favore del voucher concesso dal Comune alle famiglie collocate utilmente in graduatoria per la frequenza dei Centri Estivi.