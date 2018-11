Assistenti sociali, approvata la graduatoria definitiva

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Approvati, con D.P.O. n.1775/2018 i verbali e la graduatoria definitiva della selezione per soli titoli di n.6 Assistenti Sociali Cat.D1 a tempo determinato part time fino al 31/12/2019 Programma Operativo Nazionale (PON)-Inclusione. La graduatoria potrà essere visionata sul sito ufficiale dell'Ente. La stessa rimarrà in pubblicazione dalla data odierna (15 novembre 2018) al 29/11/2018.

Questi i nominativi dei primi sei: Puleri Leonardo Antonio, classe 1976, punteggio complessivo 67,00; Nuzzo Antonio, classe 1956, punteggio 66,00; Zirafi Bennarda, del 1966, punti 65,40; Cannella Alfonsina, del 1959, punteggio 63,40; Profetto Maddalena, del 1979, punti 60,10; Sciangula Rosalba, del 1968, punti 59,20.

Ne danno comunicazione il sindaco di Canicattì, Ettore Di Ventura, in qualità di presidente del Distretto Socio Sanitario D3, e l'assessore alle Politiche Sociali, Davide Lalicata.