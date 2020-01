Cadono calcinacci in via Bronte, dal Comune arriva il divieto di fermata

Divieto di fermata in via Bronte. E' questo quanto fatto sapere dal Comune di Canicattì. "Il provvedimento - fanno sapere dagli uffici comunali - si è reso necessario per garantire l’incolumità degli automobilisti a causa della caduta di calcinacci nel tratto antistante il muro perimetrale dell’ex chiesa Badia. Il divieto ha decorrenza immediata e sarà valido fino al cessato pericolo". Questa la comunicazione per tutti i cittadini di Canicattì.