Biancheria ad asciugare sulla stufa, scoppia l'incendio: salvato un 80enne

Un ottantenne è stato salvato dai vigili del fuoco. Nell'abitazione dell'anziano, in via Garilli, nei pressi del più noto largo Aosta, è divampato un incendio. A quanto pare, il pensionato aveva poggiato della biancheria su una stufa per farla asciugare, ma qualcuno dei panni ha preso fuoco e all'interno della residenza è stato ben presto l'inferno di fiamme e fumo. Quando l'anziano si è accorto di quello che stava accadendo - secondo quanto riporta oggi il quotidiano La Sicilia - ha cercato immediatamente di spegnere l'incendio ma è rimasto ustionato alle mani.

I vicini di casa, accorgendosi del fumo, hanno lanciato l'allarme. I pompieri del distaccamento di Canicattì, giunti sul posto, hanno sfondato la porta e messo in salvo l'anziano che è stato portato, da un'ambulanza del 118, al pronto soccorso. Dopo i controlli e le medicazioni, l'ottantenne è stato tenuto, dai medici, in osservazione.