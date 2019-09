Futuro dell'ospedale "Barone Lombardo", il Comune chiede incontro all'Asp

Futuro dell'ospedale "Barone Lombardo" di Canicattì, il sindaco Ettore Di Ventura chiede un incontro all'Asp. Il primo cittadino ha inviato giusto questa mattina una nota al direttore generale dell’Asp di Agrigento, Giorgio Giulio Santonocito, al fine di confrontarsi sulle "Inquietanti notizie" finora registrate sulla struttura che "creano ai cittadini di Canicattì e ai residenti nel comprensorio preoccupazione e grande amarezza".

Da qui l'idea una riunione urgente mirata a trovare risposte certe e interventi definitivi per la struttura ospedaliera nonché per il personale che qui lavora per salvaguardare la salute pubblica.