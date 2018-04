Auto senza assicurazione o in doppia fila? Arriva lo "Street control"

Lo "Street control" arriva anche a Canicattì. L'amministrazione comunale di Ettore Di Ventura ha avviato tutte le procedure per l'acquisto dell'apparecchiatura - già di fatto in uso ad Agrigento - da installare sulle autovetture della polizia municipale. Apparecchiatura che consentirà di scoprire i mezzi che circolano, o sono posteggiati sul ciglio della strada, senza assicurazione e di sanzionare "a strascico" le autovetture lasciate in sosta in doppia o tripla fila. Sarà, dunque, tolleranza zero anche a Canicattì.

Lo "Street control" è un sistema che permette la rilevazione di infrazioni al codice della strada e lo stato della revisione e dell'assicurazione dell'autovettura controllata. Un vigile verificherà, quindi, l'irregolarità, formalizzerà la contravvenzione e compilerà il verbale digitale. In caso di infrazione al codice della strada l'accertamento arriverà direttamente a casa.