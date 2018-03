"Colpo" ad un distributore di carburante, ritrovata l'auto dei rapinatori

E’ stata ritrovata l’auto usata dai malviventi per darsi alla fuga dopo la rapina al distributore di carburante di Canicattì. La Fiat Uno - secondo quanto riferisce l'edizione odierna del Giornale di Sicilia - è stata ritrovata abbandonata a Canicattì in una campagna. I militari dell’Arma hanno rintracciato il veicolo a distanza di 24 ore dalla rapina. La macchina è stata presumobilmente abbandonata dai due malviventi, che con il volto coperto e armati di pistola, hanno rapinato ieri sera il distributore di carburante "Db" di via Giudice Saetta, all'uscita di Canicattì. Una rapina - l'ennesima - fulminea. I balordi sono arrivati nello slargo del distributore di carburante con una Fiat Uno di colore verde.

Il passeggero, pistola in pugno, ha aperto lo sportello dell'utilitaria e ha minacciato colui che, in quel momento, era addetto al servizio di distribuzione. L'uomo non ha avuto altra possibilità che aprire il portafogli e lasciare cadere nelle mani del criminale quanto aveva incassato. Il bottino non è stato ancora quantificato con precisione: si aggirerebbe dai 500 ai 1.000 euro circa.