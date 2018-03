Auto del Comune lasciate in divieto di sosta, sanzionate dai vigili

Due auto - una in dotazione all'ufficio Tributi e l'altra all'Utc - sono state sanzionate dalla polizia municipale di Canicattì. Erano stata lasciate posteggiate in via Cesare Battisti, vicino al Comune, laddove non avrebbero però potuto stare perché era stata firmata un'ordinanza che imponeva il divieto di sosta. Divieto istituito per consentire il regolare svolgimento del secondo memorial Claudio Giudice.

Chi avrebbe dovuto spostarle da quel posto evidentemente se ne è scordato. Le macchine, di fatto, intralciavano il memorial e dunque i vigili urbani non hanno potuto far altro che elevare la contravvenzione.