"Autismo - Percorsi di integrazione e qualità della vita", l'incontro al teatro sociale

"Autismo - Percorsi di integrazione e qualità della vita". E' questo il convegno che si terrà venerdì, alle 16,30, al teatro sociale di Canicattì. Una iniziativa rivolta a genitori, docenti, educatori, operatori del settore e a tutta la cittadinanza. Ad organizzare l'evento è la sezione di Canicattì delle associazioni Uciim (Unione cattolica italiana docenti, dirigenti, educatori e formatori) e il Lions club Castel Bonanno di Canicattì, con il patrocinio del Comune.

Il convegno vuole offrire spazi di approfondimento - secondo quanto rendono noto i presidenti Marilena Giglia e Liliana Munda - e confronto sulla complessità della sindrome dello spettro autistico, che sarà argomentata nei tre macroambiti clinico, didattico-educativo e socio-culturale- familiare, al fine di poter sviluppare interventi condivisi e integrati, finalizzati ad un miglioramento della qualità di vita del soggetto autistico e di chi lo circonda. Il gioco tra divertimento e terapia permette di avvicinarsi al mondo del bambino e capire il modo in cui lo percepisce, ed è per questo che durante il convegno sono previste attività ludico- ricreative per i bambini partecipanti.