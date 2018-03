Escalation di criminalità, associazioni scrivono ai vertici dello Stato

Le associazioni antimafia "Tecnolopolis" e "Amici del giudice Rosario Livatino" hanno scritto al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, al ministro dell'Interno, Marco Minniti, ed al capo della polizia, Franco Gabrielli, per denunciare l'escalation di casi di criminalità a Canicattì.

Le associazioni chiedono più sicurezza in città, con una maggiore "presenza di intelligence sul territorio a salvaguardia dell'incolumità e degli interessi economici di chi osserva la legge, ma che ad oggi rischia di non avere giustizia. Chiediamo come cittadini di adottare tutti gli strumenti consoni a riportare in un alveo di oggettiva sicurezza la situazione sociale della città".