Attraversa la strada e viene travolto, ferito un anziano signore

Sessantaseienne, originario di Raffadali, investito da una Toyota Yarish mentre attraversa via Salvatore La Rosa. E’ accaduto, nei giorni scorsi, ad Aragona. L’uomo è stato subito soccorso, dallo stesso automobilista: un impiegato 59enne di Aragona che ha immediatamente arrestato la marcia, ed è stato portato all’ospedale “Barone Lombardo” di Canicattì. I medici del pronto soccorso gli hanno diagnosticato la frattura del setto nasale e la lussazione di una spalla. Non è in pericolo di vita, ma di fatto il sessantaseienne se l’è vista veramente brutta.

A ricostruire, per filo e per segno, cosa sia accaduto in via Salvatore La Rosa sono stati i carabinieri della stazione cittadina, coordinati dal maresciallo Paolino Scibetta. Durante le ore serali, il sessantaseienne stava regolarmente attraversando la strada quando, all’improvviso, è stato falciato dalla Toyota Yarish. S’è fermato l’automobilista che era alla guida dell’utilitaria, ma anche un altro automobilista che si trovava praticamente davanti. I carabinieri della stazione di Aragona, come da procedura ormai, hanno fatto sottoporre all’alcool test sia l’impiegato che era al volante dell’utilitaria che lo stesso sessantaseienne ferito. L’esame ha dato esito negativo per entrambi. I militari dell’Arma, per avere piena contezza della dinamica dell’incidente stradale, hanno anche acquisito delle video registrazioni: dei filmati realizzati da impianti di video sorveglianza. Portato all’ospedale di Canicattì, l’uomo è stato, naturalmente, immediatamente sottoposto a tutti gli accertamenti necessari.