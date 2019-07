Attività e problematiche di ordine tecnico, a palazzo Stella l'incontro con i professionisti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

L’assessore allo Sviluppo territoriale, Rosa Maria Corbo, informa che lunedì 15 luglio nella sala conferenze di Palazzo Stella, sito in via Cavallotti a Canicattì, si terrà un incontro relativo a problematiche in ordine tecnico.

Fissato per le 10:30 uno specifico incontro con i delegati degli Ordini Professionali mentre alle 11:00 è previsto quello con i professionisti iscritti agli Ordini e ai Collegi della provincia di Agrigento (architetti, ingegneri, agronomi, geometri, periti industriali).