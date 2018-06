Assistenti sociali e istruttori amministrativi, presentate 1.196 domande

Il Comune di Canicattì fa sapere che il totale delle domande presentate per le selezioni per i contratti a tempo determinato part-time banditi lo scorso febbraio sono state in totale 1.196, di cui 267 per assistente sociale e 860 per istruttore amministrativo.

Le rimanenti 69, sulle cui buste non era stato specificato il tipo di concorso cui si intendeva partecipare, saranno aperte e prese in carico dalla commissione deputata alla valutazione. Lo fanno sapere è il sindaco Ettore Di Ventura e l'assessore alle Politiche Sociali Davide Lalicata.