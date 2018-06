"Assalta due volte tabaccheria in pochi minuti", 37enne dal gup

Due rapine a distanza di pochi minuti, la prima volta il bottino è di 70 euro. La seconda è di due pacchetti di sigarette. A distanza di meno di sei mesi dai fatti, dopo che nel frattempo un presunto complice dei due colpi è stato scagionato dalle accuse, Vincenzo Tiranno, 37 anni, coinvolto in tante altre vicende giudiziarie, finisce davanti al gup.

L’udienza preliminare, dopo la richiesta di rinvio a giudizio firmata dalla Procura, doveva iniziare ieri davanti al giudice Alfonso Malato. Il difensore, l’avvocato Calogero Meli, però, ha aderito all’astensione indetta dalla camera penale in segno di solidarietà verso i colleghi e gli operatori giudiziari del tribunale di Bari che è stato evacuato per rischio di crolli.

L’udienza, quindi, è stata rinviata di sette giorni. Tiranno, il 22 dicembre, è finito agli arresti domiciliari con l’accusa di avere messo a segno, otto giorni prima, una rapina ai danni di una tabaccheria in via Dottore Sciascia, a Canicattì. L'uomo, dopo essersi coperto in parte il volto col colletto di una giacca, avrebbe costretto il titolare della tabaccheria, contro il quale avrebbe puntato un coltello, a consegnargli 95 euro in contanti.

Poi, dopo alcuni minuti, sarebbe tornato per farsi consegnare due pacchetti di sigarette. A tradirlo sono state le telecamere di videosorveglianza dell’attività. Durante l’interrogatorio di garanzia, davanti al gip Stefano Zammuto, Tiranno aveva ammesso i fatti scagionando il secondo indagato la cui posizione è stata archiviata. Si tratta di un ventottenne che era entrato in tabaccheria dopo Tiranno e in un primo momento si ipotizzava fosse suo complice.