Arrivano i fondi per le strade comunali, ecco tutti i tratti interessati

Questa mattina è stata approvata la proposta di atto deliberativo riguardante l’approvazione del progetto esecutivo riguardante i lavori di manutenzione delle strade comunali interne al centro abitato. "Si tratta - fa sapere il sindaco Di Ventura - di lavori finalizzati alla messa in sicurezza di quei tratti carrabili e pedonali danneggiati. L’importo totale del progetto è stato quantificato in 99.000,00 , così come da prezziario regionale in vigore".

"Si tratta dei fondi di compensazione Anas, assegnati a questo Comune per i lavori di raddoppio della SS.640 Porto Empedocle-Caltanissetta, per le quali si è firmata convenzione nel 2019 – dichiara l’assessore allo Sviluppo Territoriale Rosa Maria Corbo - Sarà compito, adesso, del responsabile provvedere all’attivazione delle procedure necessarie all’indizione della gara d’appalto.

“A breve – commenta il sindaco Di Ventura – non appena si espleteranno gli adempimenti indispensabili alla prosecuzione dell’iter, verrà dato il via a questi lavori che interesseranno il territorio comunale per la manutenzione di diverse vie cittadine, ritenendo fondamentale tutelare la pubblica incolumità e il decoro urbano” .