Armato di coltello, tenta una rapina: messo in fuga dal tabaccaio

Con il volto coperto da passamontagna e con il mano un coltello da cucina ha tentato di rapinare la tabaccheria di via Pontillo, a Canicattì. Non aveva, sicuramente, messo in conto la reazione del titolare che, non appena ha visto entrare il malvivente con il volto coperto, ha impugnato un bastone e lo ha, di fatto, messo in fuga. E' stata, poi, allertata la polizia di Stato.

Gli agenti del commissariato cittadino hanno rastrellato l'intero territorio circostante, ma del rapinatore solitario non è stata trovata nessuna traccia.