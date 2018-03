Armato di coltello tenta di rapinare un negozio di fiori, messo in fuga dal titolare

Un uomo, con il volto coperto e armato di coltello, ha tentato di rapinare un negozio di fiori in via Regione Siciliana. Il proprietario dell'esercizio commerciale, alla vista del malvivente, senza esitare, gli ha scaraventato contro dei vasi con dentro i fiori. Il rapinatore solitario è dunque fuggito, senza lasciarsi alcuna traccia dietro le spalle. La polizia ha già avviato le indagini.

Sempre la stessa sera era stata messa a segno, invece, una rapina ai danni di una tabaccheria. Ad agire, in questo caso, sono stati in due, con il volto coperto da delle sciarpe e con in mano un grosso coltello.