Armati di coltello, in due rapinano un bar: magro il bottino arraffato

Due uomini, con il volto coperto da un passamontagna e con un grosso coltello da cucina in mano, hanno fatto irruzione, ieri pomeriggio, in un bar nei pressi della villa comunale di Canicattì. Minacciando la donna che era dietro il banco, si sono fatti consegnare il denaro che c'era in cassa: poco meno di 100 euro. Arraffato il magro bottino, i due delinquenti sono tornati sui loro passi e sono fuggiti.

Sul posto, poco dopo aver acquisito l'Sos, si è precipitata la polizia di Stato e la segnalazione è stata girata anche ai carabinieri. Sono stati effettuati diversi controlli, ma, purtroppo, senza alcun esito. Sono state già acquisite le registrazioni di impianti di videosorveglianza che, adesso, dovranno essere passati al setaccio e studiati.