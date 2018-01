Approvati progetti di manutenzione per due scuole comunali

Approvati dalla giunta comunale di Canicattì i progetti esecutivi per i lavori di adeguamento e consolidamento strutturale delle scuole elementari "Mario Rapisardi" e "La Carrubba". L’importo complessivo dei lavori, inclusi gli oneri, ammonta a 1.860.600 per la prima e 1.465.000 per la seconda.

Approvato, inoltre, un atto di indirizzo riguardante la 20esima edizione del Carnevale Canicattinese 2018. Quest’anno la manifestazione non potrà essere organizzata come previsto dal vigente regolamento comunale in quanto lo stanziamento previsto in bilancio è insufficiente a coprire i costi necessari per contributi, premi, coperture assicurative e altre spese tecniche riguardanti la manifestazione. In alternativa, quindi, si procederà con una programmazione di eventi alternativi con la collaborazione delle associazioni, delle istituzioni scolastiche presenti sul territorio e le eventuali sponsorizzazioni da parte di privati.

Approvata, infine, la convenzione tra l'istituto "G.Galilei" e il Comune di Canicattì per l’attivazione del progetto di alternanza Scuola/Lavoro. I progetti coinvolgeranno 150 studenti e non comporteranno alcun onere finanziario a carico dell'ente.