Approvati progetti per gli impianti fotovoltaici in tre scuole

Approvate delibere della giunta che prevedono la realizzazione di alcuni impianti fotovoltaici sugli edifici comunali. Gli atti approvati consentono all’ente di partecipare alla proceduta valutativa per la concessione di agevolazioni finalizzate alla eco-efficienza a alla riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici pubblici. Lo rende noto l'amministrazione.

Approvato il progetto esecutivo per l’impianto che si dovrebbe realizzare all’istituto comprensivo “Senatore Salvatore Gangitano” di via Pirandello. L’ importo complessivo del progetto esecutivo, inclusi gli oneri, ammonta a 999.744,60 euro.

Approvato anche il progetto per l’impianto fotovoltaico previsto per il circolo didattico “Don Bosco” di via Pirandello. L’ importo complessivo del progetto esecutivo, inclusi gli oneri, ammonta 999.620,64 euro.

Via liber, infine, anche per il progetto definitivo per la realizzazione di un impianto fotovoltaico che si dovrebbe realizzare alla scuola primaria e dell’infanzia complesso “Acquanova”. Il totale del progetto, inclusi gli oneri, ammonta a 2.146.960,70 euro.