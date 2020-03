Ancora incendi, auto devastata dalle fiamme: indagano i carabinieri

Non c’è pace per Canicattì. Ancora un’auto divorata dalle fiamme e vigili del fuoco impegnati nello spegnimento del rogo. Il fatto è accaduto martedì scorso intorno alle 22.

I pompieri, scattato l’allarme, si sono precipitati in via Edison. Non si conosce, al momento, la natura del rogo. Le indagini sono condotte dai carabinieri dell’Arma. Secondo quanto fatto sapere dall'edizione odierna del Giornale di Sicilia, non è escluso, che si tratti di un incendio doloso.