Ampliate le zone della città soggette allo spazzamento programmato e periodico delle strade. Un'ordinanza prevede che dalle 5,30 alle 8,30 e comunque fino alla conclusione della pulizia delle strade, per poter consentire l’intervento delle spazzatrici della Dedalo Ambiente, è vietata la sosta nelle seguenti vie su ambo i lati con rimozione forzata.

Ogni lunedì feriale, a decorrere dal 29 gennaio, saranno interessati via Brancati e parco delle Rimembranze; ogni martedì feriale, a decorrere dal 30 gennaio, sono interessate le vie Togliatti, Maiorana, Germania, Guareschi, Talercio, Italia, Moro.

Ogni mercoledì, a partire dal 31 gennaio, le attività di spazzamento riguarderanno via S.Pancrazio, Mozart, Rissolati, Brasso, Nenni, P.S. Mattarella, Brucculeri, Fleming, Archimede, Fermi, Lussu, Amendola, Mascagni, Vivaldi, Perosi, Olanda, Belgio, Francia, Boito, Briola.

Ogni sabato feriale, a decorrere dal 27 gennaio ad integrazione delle vie già previste dai predetti atti, verrà effettuato lo spazzamento in via Cirillo (tratto compreso tra la Verga e via C.Battisti).