Ristrutturazione del "Carlotta Bordonaro", Tedesco: "Bisogna ponderare le scelte"

Ristrutturazione dello stadio "Carlotta Bordonaro", se ne parla in Consiglio comunale a Canicattì il prossimo 29 maggio.

L'aula sarà chiamata a deliberare su una variazione della destinazione d'uso dell'area della villa comunale, ovvero su una riduzione del suo perimetro storico per circa 247 metri su una fascia parallela a ridosso del muro che confina con lo stadio.

"E' evidente che ogni decisione su questo argomento deve essere ponderata - dice il presidente del Consiglio comunale Alberto Tedesco in una nota - ragionata da diversi punti di vista, poiché investe tantissimi aspetti della vita della nostra comunità: prima di tutto, l'identità e la storia. La Villa comunale è un patrimonio che non ha mai subito riduzioni di superficie sin dal suo impianto, tra pochi anni potremo celebrare il centenario dalla realizzazione; essa è segno distintivo di civiltà, come il teatro, le piazze e gli altri monumenti. La variazione prevista, inoltre, investe la questione ambientale, perché è l'unico polmone verde della nostra città e ogni intervento diretto a una sua diminuzione, fosse anche di un albero o di un millimetro di terreno, è una riduzione degli spazi verdi presenti nel nostro territorio".