Canicattì avrà una strada dedicata a Enzo Tortora, la soddisfazione di Tedesco

Si è chiuso, con atto di giunta, il percorso iniziato con la delibera del consiglio comunale del 30 novembre 2018, che ha accolto all'unanimità la mia proposta, alimentata dalla passione di tanti amici e concittadini, di rendere omaggio, attraverso l'intitolazione di un strada cittadina, ad Enzo Tortora, giornalista, esempio di eroismo civico, difensore della Costituzione e della Libertà.

Questo riconoscimento simbolico, immateriale, questo ricordo che si innesta nella trama del territorio cittadino, anch'esso ferito in passato da ingiusti accadimenti che ne hanno sconvolto la vita e cambiato la storia, è tanto più importante perché costituisce una luce in tempi, come quello che viviamo, pieno di ombre e di ignoranza, in cui principi espressi dalla nostra Costituzione Repubblicana sono continuamente minacciati e vilipesi anche da chi dovrebbe tutelarla e difenderla.

Ed allora non possiamo fare a meno di chiederci come avrebbe reagito Enzo Tortora al dilagare del populismo giustizialista contro cui tanto aveva combattuto: agli avvisi di garanzia che continuano ad essere sentenze di condanna per gli sciacalli della gogna mediatico giudiziaria.

Occorre chiedersi come avrebbe reagito alla riforma della prescrizione del Ministro Bonafede, che ha introdotto il processo senza fine, incubo generato dai peggiori conati populisti; un mostro giuridico che, affiancato dalla gogna mediatica alimentata dagli immancabili monatti di complemento, può distruggere vite, frammentare esistenze, devastare l'individuo. Contro questo ed altri mostri che minacciano il nostro presente, occorre coltivare la memoria degli Eroi come Enzo Tortora, le cui battaglie dobbiamo continuare a combattere per dare speranza al nostro futuro.